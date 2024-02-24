سقوط أمطار وارتفاع درجات الحرارة.. طقس الأسبوع على كل المحافظات

أعلنت غرف العمليات في مختلف المحافظات عن تغيرات في الطقس الفترة المقبلة بمختلف المحافظات خلال الأسبوع الجاري، بعد أن بدأت الساعات الأولى من الأسبوع بالأمطار وانخفاض درجات الحرارة.

ارتفاع درجات الحرارة وسقوط أمطار

أشارت غرف العمليات، إلى أن طقس الأسبوع يختلف بين سقوط أمطار في بعض المحافظات، وارتفاع درجات الحرارة في مناطق أخرى، إذ جاء الطقس كالآتي:

الأحد:

- طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، شديد البرودة في الليل.

- شبورة مائية على مختلف المناطق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة وشمال الصعيد، وتكون كثيفة في بعض الأحيان، من الـ4:00 فجرا إلى الـ9:00 صباحا.

نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء في فترات متقطعة.

درجات الحرارة:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13.

- جنوب سيناء العظمى 25، و الصغرى 16.

- شمال الصعيد العظمى 25، والصغرى 10.

- جنوب الصعيد العظمى 28 والصغرى 15.

طقس الاثنين:

- شبورة مائية على بعض المناطق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

- أمطار خفيفة بنسبه حدوث 30% على مناطق السواحل الشمالية والغربية وشمال الوجة البحري وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- نشاط الرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وتكون درجات الحراره العظمى 25 والصغرى 14 على مختلف المناطق في القاهرة، والوجه البحري والسواحل الشمالية العظمى 20 والصغرى 13، وجنوب سيناء العظمى 26 والصغرى 17، شمال الصعيد العظمى 27 والصغرى 11، جنوب الصعيد 28 والصغرى 16.

- يوم الثلاثاء شبورة مائية من الساعة 4:00 إلى الساعة 9:00 صباحا وسقوط أمطار بنسبه 30% على بعض المناطق ونشاط الرياح.

- يوم الأربعاء حتى يوم الجمعة، شبورة مائية من الساعة 4 فجرا حتى الساعة 9 صباحا، وتموت على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية ونشاط للرياح.