كيفية صلاة الشفع والوتر بالتفصيل (فيديو)

صلاة الشفع والوتر هي صلاةٌ نافلةٌ تُصلى بعد صلاة العشاء، وتُعدّ من السنن المؤكدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدد ركعاتها الأفضل 11 ركعةً، يسلم من كل ثنتين، ثم يصلي ركعةً واحدةً للوتر، ويجوز صلاتها بثلاث ركعاتٍ، يسلم من كل ثنتين، ثم يصلي ركعةً واحدةً للوتر، كما يجوز: صلاتها بخمس ركعاتٍ أو سبع أو تسع، يسلم من كل ثنتين، ثم يصلي ركعةً واحدةً للوتر، وكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي مَا بَيْنَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاةِ الْعِشَاءِ إلَى الْفَجْرِ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ وَيُوتِرُ بِوَاحِدَةٍ (متفق عليه)، وفق دار الإفتاء.

كيفية صلاة الشفع والوتر

يتوضأ المسلم وضوءًا صحيحًا ويقوم لصلاة ركعتين، يقرأ في الأولى سورة الفاتحة وسورة الأعلى، وفي الثانية سورة الفاتحة وسورة الكافرون، يسلم من الركعتين، ثم يقوم لصلاة ركعةٍ واحدةٍ للوتر، ويقرأ في ركعة الوتر سورة الفاتحة وسورة الإخلاص، ويدعو الله تعالى بعد التشهد الأخير.

عدد ركعات صلاة الشفع والوتر

وعلقت دار الإفتاء عبر منصتها الرسمية على يوتيوب، على نقطة خلاف في صلاة الوتر، وقال أمين الفتوى: «إذا صليت ركعتين وبعدها تسليم وبعدها صلاة ركع فهو صحيح وهو مذهب الشافعية، وإذا صليت ثلاث ركعات متصلين مع التشهد في الثانية والثالثة فهو جائز وهذا مذهب الحنابلة، واذا صليت ثلاث ركعات وتشهدت في ثالثهم فهو جائز وهذا مذهب الحنفية».