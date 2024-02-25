خطوات تسجيل استمارة 1 سري للثانوية العامة 2024.. إليك التفاصيل

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطوات تسجيل استمارة 1 سري للثانوية العامة 2024، لجميع العاملين في المدارس الثانوية والإعدادية ودواوين المديريات والإدارات التعليمية على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أنّ التسجيل سيكون من اليوم من خلال الموقع الرسمي لوزارة التعليم «بوابة مركز المعلومات».

خطوات تسجيل استمارة 1 سري للثانوية العامة 2024

وقالت وزارة التربية والتعليم، بدء تسجيل استمارة 1 سري للثانوية العامة، في إطار الترشح للعمل كمراقبين، وملاحظين، وأعضاء التطوير التكنولوجي، وذلك من خلال الخطوات التالية:-

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

- الضغط علي تسجيل استمارة 1 سري للثانوية العامة 2024.

- كتابة مسلسل المدرسة والبريد الإلكتروني وكلمة السر.

- تظهر بيانات المعلم حسب الترتيب الأبجدي يتم استكمال البيانات باختيار الموانع من الامتحانات إن وجدت واختيار الملاحظات.

تسجيل كود المعلم

- تدوين كل البيانات الشخصية للمعلم «الاسم رباعي، الرقم القومي، المؤهل الدراسي، تاريخ التعيين، المادة التي يدرسها، المرحلة التي يدرس بها، المدرسة التي يعمل بها حاليا،...».

- تسلم الاستمارة إلى المدرسة التي تراجعها من خلال كود المعلم للتأكد من صحة البيانات الشخصية قبل ختمها وإرسالها إلى الإدارة العامة لكنترول الثانوية العامة.