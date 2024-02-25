ثنائيات تظهر لأول مرة في دراما رمضان 2024.. منها بيت الرفاعي والمعلم ومحارب

يشهد الموسم الرمضاني 2024، تعاون عدد من النجوم لأول مرة على شاشة التليفزيون، إذ تتنوع الأعمال بين الدرامي والشعبي والكوميدي والتاريخي، ويظهر هؤلاء النجوم بشكل جديد ومختلف عن الأعمال التي شاركوا فيها من قبل، ونستعرض لكم خلال السطور التالية، أبرز الثنائيات التي تتعاون لأول مرة في مسلسلات رمضان 2024، ومن المقرر عرضها على شاشة قنوات المتحدة ومنصة watch it الإلكترونية.

حسن الرداد وأحمد زاهر

ومن أهم الثنائيات التي تتعاون لأول مرة في رمضان 2024، هما أحمد زاهر وحسن الرداد في مسلسل محارب، وهو بطولة نرمين الفقي، ماجد المصري، محمود عمرو ياسين، إخراج شيرين عادل، تأليف محمد سيد بشير.

مصطفى شعبان ومنذر رياحنة

يشهد أيضًا الموسم الرمضاني المقبل، تعاون مصطفى شعبان ومنذر رياحنة للمرة الأولى من خلال مسلسل المعلم، ويضم في بطولته سهر الصايغ، انتصار، هاجر أحمد، إخراج مرقس عادل، تأليف محمد الشواف.

أمير كرارة وأحمد رزق

يجمع مسلسل بيت الرفاعي المقرر عرضه في سباق مسلسلات رمضان 2024، بين أمير كرارة وأحمد رزق لأول مرة، ويشارك في بطولته سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، ميرنا نور الدين، محمد لطفي، إخراج أحمد نادر جلال، تأليف بيتر ميمي.

عصام عمر وأحمد داش

ويتعاون الثنائي عصام عمر وأحمد داش لأول مرة في رمضان المقبل 2024، من خلال مسلسل مسار إجباري، تأليف باهر دويدار، إخراج نادين خان.