جرى اختيارها لتصوير بيت الرفاعي.. 9 معلومات عن منطقة نزلة السمان

داخل منطقة نزلة السمان، يقوم الفنان أمير كرارة بتصوير بعض لقطات مسلسل «بيت الرفاعي» المقرر أن يشارك به في الموسم الدرامي الرمضاني 2024، على إحدى قنوات الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية.

تشتهر بالخيول والبازارات

منطقة نازلة السمان، ذات تاريخ طويل، حيث اشتهرت بالخيول والفرسان، وباتت مؤخرا وجهة الفنان أمير كرارة، الذي يقوم بتصوير العديد من المشاهد داخل البازارات هناك.

ويرصد «الوطن» عدة معلومات عن منطقة نزلة السمان، وفقًا لما ذكرته الإذاعية بسنت بكر من قبل، في إحدى حلقات برنامجها «قد المقام» المُذاع على موجات الراديو 9090.

معلومات عن نزلة السمان

جرى تطويرها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

منطقة نزلة السمان موجودة في حي الهرم بالجيزة.

تشتهر نزلة السمان برياضتي الرماية وركوب الخيل.

بها دار إيواء للخيول المشردة.

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كانت نزلة السمان تسمى سابقا بـ«بركة السمان».

المصادر التاريخية تبرز تاريخ نزلة السمان

وفقًا للمصادر التاريخية كانت تصل مياه الفيضانات بها قديمًا، حتى قدمي أبي الهول أسفل الهضبة.

عقب بناء خزان أسوان تعرضت المياه للإنحسار وبدأ الأهالي النزول من الهضبة وبناء مساكنهم في المنطقة.

بحسب المصادر، يذهب أهالي المكان إلى إن طائر السمان كان يهبط بالمنطقة أثناء الهجرات الموسمية للطيور.

تطوير منطقة نزلة السمان

في 2021، جرى تطوير نزلة السمان ضمن خطة الدولة، للتطوير والقضاء على المناطق العشوائية، بل تم توفير سكن بديل للمواطنين، من خلال نقلهم من نزلة السمان إلى مشروع الإسكان البديل بمنطقة حدائق أكتوبر، في إطار خطة الدولة للقضاء على المناطق العشوائية وتوفير سكن بديل.

مسلسل بيت الرفاعي

الجدير بالذكر أن مسلسل بيت الرفاعي، بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، أحمد فؤاد سليم، سيد رجب، وميرنا جميل، وعدد من ضيوف الشرف.