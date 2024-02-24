أحد ثنائيات مسلسل وبينا ميعاد يجتمع من جديد في دراما رمضان 2024

يشارك في دراما رمضان 2024 الثنائي أسامة الهادي وميران عبدالوارث الذين اشتهروا من خلال شخصيات «طاهر» و«ندى» المقدمه في مسلسل وبينا ميعاد بجزئيه، كما أن الجمهور أحبهما وأشاد بموهبتهما، ليجتمعا من جديد في رمضان هذا العام بشكل جديد ومختلف.

ثنائي وبينا ميعاد في دراما رمضان 2024

يجتمع أسامة الهادي وميران عبدالوارث أحد ثنائيات مسلسل وبينا ميعاد في رمضان 2024 من خلال مسلسل المعلم، الذي يشارك في بطولة الفنان مصطفى شعبان وهاجر أحمد، حيث يقدمان صورة مختلفة وشكل جديد من خلال شخصيات منعم وبسيمة.

ويعتبر هذا التعاون الثاني بين أسامة وميران من بعد مسلسل وبينا ميعاد الذي حقق نجاحاً كبيراً منذ طرح الجزء الأول منه، وحتى وقتنا هذا بعد طرح الجزء الثاني.

مسلسل المعلم رمضان 2024

ويعتبر مسلسل المعلم من الأعمال التي تدور في إطار الدراما الاجتماعية ويشارك في بطولتة مجموعة من الفنانين على رأسهم مصطفى شعبان إلى جانب سلوى عثمان وسلوى خطاب وغيرهم وتأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل.