افتتاح معرض المشروعات المشاركة في مسابقة تصميم «الإسكان الأخضر»

افتتح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، معرض المشروعات المقدمة لمسابقة تصميم «الإسكان الأخضر»، والتي أطلقها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، وتحت رعاية مؤسسة التمويل الدولية «IFC».

قواعد المشاركة في مسابقة الإسكان الأخضر

وحضر الافتتاح الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، ومي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، ومسؤولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والصندوق.

الحصول على أفكار ومعايير تصميمية مختلفة

وتجول وزيرا الإسكان والبيئة، في معرض المشروعات المقدمة لمسابقة تصميم «الإسكان الأخضر»، وقدم أعضاء لجنة التحكيم، شرحاً عن المعايير والقواعد التي تم اتباعها للمفاضلة بين المشاريع المقدمة للمسابقة، حيث أكد وزير الإسكان، ضرورة مراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ووضع نماذج قابلة للتطبيق على أرض الواقع.

وأشار «الجزار»، إلى إطلاق مسابقة الإسكان الأخضر بهدف الحصول على أفكار ومعايير تصميمية مختلفة عن مشروعات الإسكان التقليدية، مما يعزز من قدرتها على تقليل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وتحسين استدامة المباني، على أن يتم استخدام التصميم الفائز في بناء باقي وحدات مبادرة «العمارة الخضراء»، حيث يُجرى بناء 25 ألف وحدة منها في المرحلة الأولى، ومن المقرر بناء 30 ألف وحدة ضمن المرحلة الثانية.