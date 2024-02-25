«الأرصاد» تحذر من موجة حارة في نهاية الأسبوع.. ترتفع 7 درجات

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس نهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أنّه «حر في عز الشتاء»، نظرًا لارتفاع درجات الحرارة وذروة الموجة الحارة التي تشهدها البلاد، منذ الأربعاء الماضي.

الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية

وأكدت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، أنّ درجات الحرارة المتوقعة في نهاية الأسبوع الجاري تسجل أعلى من معدلاتها الطبيعية في هذا الوقت من العام، وستتراوح بين 6 و7 درجات، إذ يسود طقس حار على القاهرة الكبرى شديد الحرارة على محافظات الجنوب.

وأوضحت أنّ الطقس سيكون مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية، مع استمرار تراجع أي فرص لتكاثر السحب الممطرة، خلال تلك الآونة، مع طقس بارد وشديد البرودة، خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

درجات الحرارة غدا الاثنين 26-2-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 14 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 والصغرى 13 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 17 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة الثلاثاء 27-2-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 13 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 والصغرى 12 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 26 والصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 16 درجة.

درجات الحرارة الأربعاء 28-2-2024

القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 13 درجات.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 22 والصغرى 12 درجات.

جنوب سيناء والبحر الأحمر: العظمى 25 والصغرى 16 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 10 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجة.