استشاري تغيرات مناخية: التأثيرات السلبية على قارة أفريقيا أكبر (فيديو)

كشف الدكتور السيد صبري، استشاري التغيرات المناخية، عن الآثار السلبية للأنشطة البشرية المتزايدة في مجال الطاقة والأنشطة الصناعية، واستخدام الوقود الأحفوري في تكوين الانبعاثات الكربونية المتزايدة، والتي تؤدي إلى حدوث تغييرات مناخية، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز».

وأكد استشاري التغيرات المناخية، أنّ استخدام الطاقة والأنشطة الصناعية والآثار السلبية للأنشطة البشرية يؤدى الى انبعاث مجموعة من الغازات، وزيادة تركيزات هذه الغازات، والتي تسمي «غازات احتباس حراري» في الغلاف الجوي، مشيرًا الى أن ذلك النشاط يجعل الغلاف قادرًا على اختزان كمية كبيرة من الحرارة والطاقة، ما يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة وخلل في النظام المناخي.

وأضاف: «تغير المناخ ليس بالضرورة فقط ارتفاع في الحرارة القصوى، ولكن في نفس الوقت يمكن أن يؤدى الى انخفاض شديد عما كان معتادًا في درجات الحرارة، وتأثيرات المناخ تكون على كل دول العالم، ولكن بدرجات متفاوتة، حسب الموقع الجغرافي، وحسب إمكانيات الدولة».

وتابع: «أحيانا لو دول متقدمة ولديها إمكانيات تكنولوجية، فتقوم بمعالجة تلك التأثيرات بطريقة أو بأخري، ولكن يختلف ذلك فيما يتعلق بالتأثيرات على دول القارة الافريقية، وهى دول نامية وفقيرة، ولا تمتلك إمكانات تكنولوجية لمجابهة التغيرات المناخية بالقدر الكافي، وبالتالي تكون التأثيرات كبيرة على تلك الدول».