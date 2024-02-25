إجراء القرعة العلنية لشقق مشروع سكن مصر بالمنصورة الجديدة

أعلن جهاز المنصورة الجديدة بالدقهلية عن تنظيم الإجراءات الخاصة بالقرعة العلنية بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي الخاصة بالمتقدمين لحجز شقق سكن مصر في مدينة المنصورة الجديدة.

قرعة جهاز المنصورة الجديدة لشقق سكن مصر

وأكد جهاز المنصورة الجديدة أن الحضور اختياري وليس إجباري، إذ يجري الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي عقب الانتهاء من إجراء القرعة سواء كان الفائز حاضرا أو لم يحضر، وتقدم للدور الأخير ضمن قرعة سكن مصر 459 شخصا على شقق دور أخير نحو 29 شقة، والدور الأرضي عدد المتقدمين 424 شخصا على 359 شقة.

وأكد جهاز المنصورة الجديدة أن القرعة اليوم الأحد لوحدات سكن مصر اليوم الأول لكل الأدوار أرضي وأخير ومتكرر، ويتم إجراء القرعة لوحدات جنة يوم الاثنين 26 فبراير دور متكرر، ويوم الثلاثاء 27 فبراير أرضي وأخير بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي بمدينة المنصورة القديمة في شارع الجيش مقابل مسجد الزراعيين.

شقق سكن مصر وسكن جنة بالدقهلية

كان تم الإعلان عن إتاحة عدد من الشقق سواء لسكن جنة أو سكن مصر في أواخر العام الماضي، من قبل وزارة الإسكان في مختلف المناطق والأدوار في مدينة المنصورة الجديدة، ويمكن للمواطنين التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالشقق من هنا.