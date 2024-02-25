رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إجراء القرعة العلنية لشقق مشروع سكن مصر بالمنصورة الجديدة

كتب:

آية حسنين
02:59 م | الأحد 25 فبراير 2024
شقق المنصورة الجديدة

شقق المنصورة الجديدة

أعلن جهاز المنصورة الجديدة بالدقهلية عن تنظيم الإجراءات الخاصة بالقرعة العلنية بالصالة المغطاة باستاد المنصورة الرياضي الخاصة بالمتقدمين لحجز شقق سكن مصر في مدينة المنصورة الجديدة.

قرعة جهاز المنصورة الجديدة لشقق سكن مصر

وأكد جهاز المنصورة الجديدة أن الحضور اختياري وليس إجباري، إذ يجري الإعلان عن النتيجة بشكل رسمي عقب الانتهاء من إجراء القرعة سواء كان الفائز حاضرا أو لم يحضر، وتقدم للدور الأخير ضمن قرعة سكن مصر 459 شخصا على شقق دور أخير نحو 29 شقة، والدور الأرضي عدد المتقدمين 424 شخصا على 359 شقة.

وأكد جهاز المنصورة الجديدة أن القرعة اليوم الأحد لوحدات سكن مصر اليوم الأول لكل الأدوار أرضي وأخير ومتكرر، ويتم إجراء القرعة لوحدات جنة يوم الاثنين 26 فبراير دور متكرر، ويوم الثلاثاء 27 فبراير أرضي وأخير بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي بمدينة المنصورة القديمة في شارع الجيش مقابل مسجد الزراعيين.

شقق سكن مصر وسكن جنة بالدقهلية

كان تم الإعلان عن إتاحة عدد من الشقق سواء لسكن جنة أو سكن مصر في أواخر العام الماضي، من قبل وزارة الإسكان في مختلف المناطق والأدوار في مدينة المنصورة الجديدة، ويمكن للمواطنين التعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالشقق من هنا.

اقرأ المزيد:

وظائف شاغرة في جهاز مدينة المنصورة الجديدة.. الشروط والمواعيد

جهاز المنصورة الجديدة: المدينة مستدامة وتشمل جميع الأنماط السكنية

نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة: المدينة ذكية ويمكن حجز الوحدات إلكترونيا

نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة لقناة الحياة: تنفيذ شبكة منفصلة لتصريف الأمطار

نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة لقناة الحياة: تنفيذ كورنيش المدينة بطول 4200 متر
بقلم آية حسنين