جهاز المنصورة الجديدة: المدينة مستدامة وتشمل جميع الأنماط السكنية

قال المهندس ياسر كحلة نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، إن المدينة تضم 19430 وحدة سكنية، تشمل جميع الأنماط السكنية، وتتنوع بين سكن اجتماعي مميز، وإسكان متوسط، وإسكان مميز، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتح المرحلة الأولى من المشروع.

من مدن الجيل الرابع

وأضاف «كحلة»، خلال ظهوره عبر «حصاد 2022»، المذاع على قناة اكسترا نيوز، أن مدينة المنصورة الجديدة تعتبر من مدن الجيل الرابع، وذلك لأنها بنيت بعد 2014، وهي الفترة الزمنية التي يطلق عليها الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن المدينة بها 13 نموذج من نماذج الفيلات التي تناسب كل متطلبات المواطنين ما بين نماج مودرن وكلاسيك وغيرها.

سر استدامة المدينة

وأشار نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، أن مدينة المنصورة الجديدة، تعد بمثابة مدينة مستدامة، وذلك لأنها أولا تشمل جميع الأنماط المجتمعية، ثانيا مدينة خضراء، ثالثا مدينة ذكية، ورابعا أنها تحتوي على كافة الخدمات التي يحتاجها المواطن.

وتابع، أن من أهم ما يميز المدن الذكية ومن بينها مدينة المنصورة الجديدة، أنه يكون هناك تحكم آلي في المرافق، وليس يدوي، فيما يظهر على شاشات غرفة التحكم، المشكلات والضغط الذي يواجه أي مرفق من المرافق ما يجعل حل المشكلة أسرع.