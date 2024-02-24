تفاصيل مسابقة المبتكرين لطلاب جامعة المنيا: فرصة لدعم الأفكار الريادية

أعلنت جامعة المنيا تفاصيل المسابقة الجديدة للمبتكرين من طلابها، بالتعاون مع صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تهدف المسابقة إلى تمويل أعمال، وريادة الأعمال والشركات الناشئة، ومساعدة الطلاب على تحويل أفكارهم المبتكرة إلى مشاريع ناجحة.

شروط المشاركة في المسابقة

-أن يكون الطالب مسجلاً في إحدى كليات جامعة المنيا.

-أن يكون المشروع المقدم مبتكرًا وله إمكانية قابلة للتطبيق.

-أن يقدم الطالب خطة عمل واضحة للمشروع.

-أن يكون المشروع ضمن أحد المجالات التالية: الأغذية، الصحة، منتجات التجميل، البيوتكنولوجيا، ومجالات أخرى ذات صلة.

مزايا وفوائد المشاركة في المسابقة

-دعم مادي بقيمة خمسين ألف جنيه للمساعدة في الوصول إلى حلول ناجحة.

-تدريب الفرق الفائزة المشاركة في البرنامج على كل تحدٍ من تحديات الشركات الصناعية المشاركة.

-فرصة لتعيين الفرق والطلاب المتميزين في الشركات الصناعية المشاركة.

-دعم مادي بقيمة 10000 جنيه للمرشد الأكاديمي للفرق التي تنجح في الوصول إلى حل للتحديات المطروحة.

-فرصة لعرض الحلول المقترحة في حدث كبير يحضره الشركاء الصناعيين ومجتمع ريادة الأعمال في مصر.

-فرصة لاكتساب مهارة حل المشكلات وربط العلوم النظرية بتطبيقاتها.

-فرصة للالتحاق ببرامج عديدة يطرحها ISF للطلاب المبتكرين والمهتمين بريادة الأعمال.

آخر موعد للتقديم هو يوم الأحد فبراير الجاري 2024، وتعد المسابقة فرصة رائعة لإطلاق العنان لتحويل الأفكار إلى واقع، ودعت جامعة المنيا طلابها للمشاركة في مسابقة المبتكرين، لبدء رحلة نحو النجاح.