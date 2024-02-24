آخر موعد للتقديم بوظائف شركة مياه الشرب في المنيا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن آخر موعد للتقديم لوظائفها المتاحة بنظام التعاقد، وتشمل عمال وحرفيين وفنيين وسائقين.

الشروط العامة للتقديم بالوظائف

وقال مسئول بشركة مياه الشرب في محافظة المنيا، لـ«الوطن»، إن الشروط العامة للتقديم تشمل، أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون من أبناء محافظة المنيا ومراكزها، وأن لا يزيد عمر المتقدم عن 40 عاما، وأن يكون المؤهل من إحدى المدارس الحكومية، وأن يقبل المتقدم العمل بنظام الورديات المتغيرة، مع اجتياز جميع الاختبارات التي تحددها الشركة.

أخر موعد للتقديم بالوظائف

وأضاف أن آخر موعد للتقديم في وظائف شركة مياه الشرب بالمنيا يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024، أي بعد مرور 15 يوما من تاريخ الإعلان، وسيتم استبعاد غير المطابقين لشروط الإعلان، ولا يتم النظر لأي طلب يقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد، موضحا أنه لا توجد أي مبالغ يتم تحصيلها خلال أي مرحلة من مراحل المسابقة، وسيتم إعلان موعد ومكان الاختبارات للمتقدمين المستوفيين للشروط على الصفحة الرسمية للشركة فقط.