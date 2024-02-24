أغاني وطنية بكل لغات العالم خلال ملتقى علمي ثقافي بمطرانية المنيا

نظمت اليوم السبت إيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس بالتعاون مع المتحف الأتوني بالمنيا، ملتقى علمي ثقافي، بحضور الأنبا مكاريوس أسقف الإيبارشية والدكتور أحمد حميدة رئيس الإدارة المركزية للمتاحف الإقليمية ومدير عام المتحف الأتوني.

عروض كورال المجدلية

استهل كورال المجدلية التابع لمطرانية المنيا للأقباط الأرثوذكس، فعاليات الملتقى، بأغاني وترانيم بـ 5 لغات، بينهم أنشودة «إيزيس» باللغة الفرعونية، وترانيم وأغاني وطنية، باللغات «الفرعونية، القبطية، العربية، الإنجليزية، الفرنسية».

وقال الأنبا مكاريوس، أسقف إيبارشية المنيا للأقباط الأرثوذكس، إن المنيا منطقة فريدة في تاريخها وثرائها البشري، دفعنا كمؤسسة دينية تعني بالأساس بالإنسان، إلى أن نقيم سلسلة من المؤتمرات العلمية نعرف ونُعرّف من خلالها تاريخ هذه المحافظة التي شرفتها العائلة المقدسة بالزيارة، وقدمت شخصيات محفورة في التاريخ بينها إخناتون ونفرتيتي، وكانت عاصمة مصر ردحًا من الزمن، وهي أكبر منطقة أثرية بعد الأقصر، ويقطنها أكبر كتلة سكانية مسيحية بالشرق الأوسط، كما قدمت نخب من الأدباء والأطباء والسياسيين والفنانين والحقوقيين.

التعاون بين المطرانية والمتحف

وأكد الأنبا مكاريوس، أن التعاون بين مطرانية ومتحف ليس غريبا فتاريخنا واحد نفخر به جميعا، وقد حان الوقت لاستعادة المنيا مكانتها ودورها الريادي، ولأن متحف أخناتون هو منارة ثقافية نشطة، بدأنا من العام الماضي إطلاق الملتقى بالاشتراك مع متحف إخناتون الذي يحمل اسم له أكبر دلالة وأعظم إشارة لعظمة محافظتنا العريقة.

والملتقي علمي تاريخي بحثي، يقدم فيه عدد من الباحثين وأساتذة الجامعات المصرية أوراق بحثية في التاريخ والآثار والسياسة ومشاهير محافظة المنيا وسكانها والعادات والتقاليد.

ويُعد الملتقى الرابع من نوعه، حيث سبق وأقامت المطرانية الملتقى الأول بعنوان «المنيا التي لا نعرفها الأول» في أكتوبر 2021، نوقشت خلاله 14 ورقه بحثية، ثم نظمت المطرانية الملتقى الثاني والذي كان أكثر تخصصا بعنوان «المنيا التي لا نعرفها الثاني» وركزت موضوعات الملتقى كلها حول شخصية الملكة نفرتيتي، وشمل الملتقى ثمانية أوراق بحثية حول شخصية وأعمال وأثار نفرتيتي.

وشارك المتحف بعدد من المحاضرات والأوراق البحثية منها: المتاحف والحفاظ على الهوية الثقافية، قوة المتاحف في إبراز الشواهد المادية للمجتمعات الأصلية، مسح أثري للتجمعات الرهبانية في منطقة آثار بني حسن، دور متحف أخناتون في التواصل المجتمعي، علم الترميم ودوره في الحفاظ على المكتشفات الأثرية.