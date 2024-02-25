«تعليم القاهرة» تشدد على النظافة والوقاية والأمن في المدارس

شددت زينب عبد الفتاح، وكيل مديرية التربية والتعليم لشئون الإدارات التعليمية بمحافظة القاهرة، خلال زيارة تفقدية لعدد من المدارس على أهمية النظافة والوقاية والأمن في المدارس، مؤكدة ضرورة اتباع جميع الإجراءات اللازمة لتحقيق الانضباط والانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة أمام الطلاب لضمان حسن سير العملية التعليمية.

وتفقدت «عبد الفتاح» مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية، إذ جرى التجول داخل الفصول الدراسية، للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية.

ضرورة التفاعل النشط بين الطلاب والمعلمين

وخلال المرور على قاعات رياض الأطفال، وجهت بضرورة التفاعل النشط بين الطلاب والمعلمين ومتابعة القنوات التعليمية، وتفعيل نشاط المكتبة وتحقيق أقصى استفادة منه.