تفاصيل دورة إعداد القادة لشباب الأطباء في الدقهلية.. اعرف موعد التقديم

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، توفير دورة تدريبية على إعداد القادة من شباب الأطباء، للتأهيل للمناصب القيادية والإدارية، التي جاءت ضمن خطة المحافظة لمواكبة توجه الجمهورية الجديدة.

دورة إعداد القادة للأطباء

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أنّ الفئة المستهدفة في الدورة، كالآتي:

- الأطباء البشريين

- أطباء الأسنان

- الصيدلة

- العلاج الطبيعي

البرامج التدريبية لشباب الأطباء

- التخطيط البشري الاستراتيجي والدعم اللوجيستية

- الحوكمة

- الإدارة المالية واللوائح المنظمة للعمل بالمستشفيات

- الميكنة والتحول الرقمي

- مقاييس الجودة والتأهيل نحو تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

مواعيد التقدم للدورة

وأكد أنّ من يرغب في التقدم إلى الدورة التدريبية، يكتب طلبا باسم السكرتير العام للمحافظة، ويقدمه إلى إدارة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، خلال الفترة من 25 فبراير حتى 7 مارس.