كاتب صحفي: المخيم المصري في خان يونس يستوعب عددا كبيرا من الفلسطينيين

قال الدكتور صلاح مغاوري، نائب رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن مصر لم تتخلى يوما عن دعم الأشقاء الفلسطينيين، موضحا أن مصر بدأت في إقامة المعسكر النازحين بمدينة خان يونس بسعة 400 خيمة، ويسع نحو 4000 شخص مزود بالكهرباء ودورات المياه والاحتياجات الأساسية حتى يمكن أن يستوعب هذا العدد الكبير.

إدخال المساعدات عبر منفذ رفح البري

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذا المعسكر هو الثاني من نوعه خلال فترة وجيزة بعد المخيم الذي أقامته مصر، لاستيعاب عدد كبير من الأشقاء الفلسطينيين، موضحا أن مصر سارعت على إدخال المساعدات عبر منفذ رفح البري، إذ أدخلت أكثر من 180 ألف طن من المساعدات الإنسانية، إلى جانب أن القاهرة خصصت مطار العريش الدولي لاستقبال الطائرات التي تفيد إلى القطاع من مساعدات تقدم من الدول المختلفة لقطاع غزة.

الدعم السياسي الذي قدمته مصر للقضية الفلسطينية

وأكد مغاوري أن مصر تواصل تقديم الدعم للقضية الفلسطينية منذ بداية الحرب، إلى جانب العمل على الوصول إلى هدنة إنسانية سواء في الهدنة السابقة أو الهدنة التي تعمل القاهرة الآن عليها، بهدف تخفيف الحصار على الفلسطينيين.