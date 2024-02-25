هدنة جديدة في غزة خلال رمضان.. ماذا توقعت «ديلي ميل»؟

كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أنّ هناك تقارير تتوقع اقتراب وصول المباحثات بين الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي إلى مرحلة اتفاق تشمل وقف إطلاق النار لمدة 6 أسابيع مع إطلاق سراح 40 محتجزة إسرائيلية لدى الفصائل، إلى جانب وقت القتال خلال شهر رمضان الذي يبدأ في 10 مارس المقبل.

تفاصيل المباحثات بين الفصائل والاحتلال الإسرائيلي

وبحسب ما ذكرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إنّ بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، أجرى محادثات مع حكومته لمناقشة المقترحات التي تتطلب إطلاق سراح مئات المحتجزين الفلسطينيين في المقابل.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى مسؤولون إسرائيليون مع نظرائهم من مصر والولايات المتحدة وقطر في باريس، للتفاوض بشأن صفقة الرهائن، لكن مصادر إسرائيلية في لندن، أكدت عدم حضور أي ممثل للفصائل الفلسطينية في المحادثات، إذ أدت مصر وقطر دور الوسيط.

وأمس السبت، قال تساحي هنغبي، رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: «مما سمعته في الساعات القليلة الماضية، سيكون من الممكن إحراز تقدم».

وعلى الرغم من أنّ الفصائل الفلسطيينة لم تدل بأي تعليق على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، إلا أنّ مسؤولًا فلسطينيًا مطلعًا على محادثات باريس قال: «بينما تركز إسرائيل على محاولة تحويل أي اتفاق إلى صفقة تبادل أسرى، تصر حماس على أن أي اتفاق يجب أنّ يرتكز على التزام الاحتلال الإسرائيلي بإنهاء الحرب وسحب قواته من قطاع غزة، هذه هي الأولوية بالنسبة لحماس».

هل تبدأ الهدنة قبل رمضان؟

وقد تبدأ الهدنة قبل شهر رمضان، بحسب ما توقعته الصحيفة البريطانية، التي أشارت إلى الضغوط التي يتعرض لها «نتنياهو» من جانب أُسر المحتجزين الإسرائيليين، فيما تخرج احتجاجات واسعة تطلب باستقالته بسبب تعامله مع الأزمة.

وفي لندن، احتل مئات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين، جسر البرج أمس، مما أدى إلى توقف حركة المرور ودفع الشرطة في النهاية إلى إغلاقه لمدة ساعة تقريبًا؛ إذ شوهد العديد يلوحون بالأعلام الفلسطينية ويحملون لافتات كتب عليها «أنقذوا غزة، وقف إطلاق النار الآن».