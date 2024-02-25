القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي.. مواجهة من العيار الثقيل

يستضيف ملعب «ويمبلي» بالعاصمة البريطانية لندن، الليلة، المباراة المرتقبة التي تجمع فريقي ليفربول وتشيلسي، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، لذا يهتم عشاق الكورة الأوربية ومتابعة النجم المصري محمد صلاح، أحد أهم لاعبي ليفربول، بمعرفة القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي

تعتبر شبكة قنوات beIN SPORTS، هي صاحبة الحقوق الحصرية والقنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتشيلسي، إذ تبث مساء اليوم، المباراة عبر تردد قناة beIN SPORTS HD 1.

موعد مباراة ليفربول وتشيلسي

تنطلق صافرة بداية مباراة ليفربول وتشيلسي، في الساعة الـ5 مساء بتوقيت القاهرة، في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، الذي يستضيفه ملعب «ويمبلي» في العاصمة البريطانية لندن.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام فى مبارة الليلة

حارس المرمى: كويمين كيليهر

خط الدفاع: أندي روبرتسون - إبراهيما كوناتيه - فيرجيل فان دايك - جو جوميز.

خط الوسط: أليكسيس ماك أليستر - ريان جرافنبيرش - هارفي إليوت - إتارو إندو.

خط الهجوم: لويس دياز - كودي جاكبو.

تشكيل تشيلسي المتوقع فى مبارة الليلة

حارس المرمى: دوردي بيتروفيتش.

خط الدفاع: تشيلويل - أكسيل ديساسي - مالو جوستو - ليفي كولويل.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو - كونور جالاجير- إنزو فيرنانديز.

خط الهجوم: رحيم ستيرلينج - نيكولاس جاكسون - كول بالمر.