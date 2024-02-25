مواعيد قطارات تالجو الفاخرة على خط «أسوان- القاهرة» والعكس اليوم الأحد

توفر الهيئة القومية للسكك الحديدية، خدمة القطارات الفاخرة من نوع تالجو على خط الصعيد الوجه القبلي وكذلك الوجه البحري، وتتميز هذه القطارات بتقنيات حديثة ومتطورة تتيح أقصى قدر من الراحة للركاب بالإضافة إلى السرعة والرفاهية والمميزات الأخرى التي تتمتع بها.

وتعمل قطارات تالجو يوميًا على جميع الخطوط، حيث تنطلق الرحلات من القاهرة إلى أسوان والعكس، وتتوقف في عدد من محافظات الصعيد مثل المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

وتنشر «الوطن» مواعيد قطارات تالجو الفاخرة على خط أسوان القاهرة والعكس وكذلك مواعيد القيام من محافظة الإسكندرية.

مواعيد قطارات تالجو

- قطار رقم 2025 يغادر القاهرة الساعة 8 صباحًا ويصل الإسكندرية الساعة 10:30 صباحًا.

- قطار رقم 2023 يغادر القاهرة الساعة 2 ظهرًا ويصل الإسكندرية الساعة 4:30 مساءً.

- قطار 2022 تالجو الإسكندرية/ القاهرة يغادر الإسكندرية الساعة 5:50 مساءً.

- قطار رقم 2024 يغادر الإسكندرية الساعة 2 ظهرًا ويصل القاهرة الساعة 4:30 مساءً.

- قطار 2027 يغادر القاهرة الساعة 7:00 مساءً ويصل الإسكندرية الساعة 9:30 مساءً.

- قطار 2026 يغادر الإسكندرية الساعة 6:50 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 9:20 مساءً.

- قطار 2030 يغادر القاهرة الساعة 7 مساءً، ويصل أسوان الساعة 6:40 صباحًا في اليوم التالي.

- قطار 2031 يغادر أسوان يوميًا الساعة 7 مساءً، ويصل القاهرة الساعة 6:50 صباحًا.

وتتضمن محطات التوقف لقطارات التالجو خلال الرحلة الذهاب والعودة «الجيزة - أسيوط - المنيا - سوهاج - قنا - الأقصر - ادفو - كوم امبو - أسوان».