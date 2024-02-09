رحلات البالون الطائر بالأقصر.. 45 دقيقة من المتعة فوق النيل والمعابد

يزداد الإقبال على رحلات البالون الطائر بالأقصر من قبل زوار المحافظة، بالتزامن مع موسم السياحية الشتوية في المدينة الساحرة، وتعتبر هذه الرحلات واحدة من أبرز المقومات السياحية التي تعتمد عليها الأقصر.

البالون الطائر في الأقصر

في رحلة البالون الطائر يستمتع زوار الأقصر بمشاهدة أروع المناظر الطبيعية والمعالم السياحية أثناء التحليق، بينها نهر النيل في قلب المدينة ومشاهد بانورامية للمعابد والآثار التي تشكل ثلث آثار العالم، حيث تحظى رحلة البالون الطائر بشعبية كبيرة في الموسم السياحي الشتوي، وتستقطب آلاف السياح من مختلف أنحاء العالم.

وأكد المهندس أسامة أبو الحسن، المختص في تشغيل البالون الطائر بالأقصر، أن رحلات الإقلاع تبدأ من أرض مطار البالون في البر الغربي بمدينة القرنة، وتحلق بارتفاع 1500 قدم لمدة تقرب من 45 دقيقة، ومع قدوم الموسم السياحي الشتوي، تزداد عدد الرحلات.

45 دقيقة من المتعة والإثارة

وأضاف «أبو الحسن» لـ«الوطن»، أن رحلات البالون تنطلق قبل شروق الشمس بنصف ساعة تقريبًا، وتستغرق مدة الرحلة بين 30 إلى 45 دقيقة، يتمتع خلالها السياح بمشاهدة المزارع الخضراء ومعالم الأقصر السياحية وآثار البر الغربي، بما في ذلك معبد الملكة حتشبسوت ومقابر النبلاء ووادي الملوك والتماثيل المذهلة، كما يتم تقديم فقرة فنية ممتعة للزوار في نهاية الرحلة.

كما أكد أنها آمنة بنسبة كبيرة، حيث أن قائد الرحلة حاصل على رخصة تؤهله لقيادة البالون في السماء، وللحصول على هذه الرخصة يخضع لاختبارات ودورات تدريبية مكثفة تستغرق حوالي 10 أشهر، ويكتسب الخبرة اللازمة بعد مرور سنة كاملة أو حوالي 100 ساعة طيران، وهذا النوع من الرحلات موجود في عدة دول مثل تركيا والأرجنتين ولندن والإمارات، ولكن رحلة البالون في الأقصر لا مثيل لها، حيث تتمتع بجمال فريد ومعالم تاريخية هائلة.

البالون الطائر تجربة لا تنسى

وتعتبر رحلة البالون الطائر في الأقصر تجربة لا تُنسى، حيث تحظى بفرصة فريدة للاستمتاع بمناظر خلابة للمدينة واكتشاف تراثها الثقافي العريق من السماء، وإذا كنت تخطط لزيارة الأقصر وتجربة رحلة البالون الطائر، فمن الأفضل حجز التذاكر مسبقًا، خاصة في فترات الذروة السياحية، وذلك من خلال شركات سياحية متخصصة في هذا الأمر.