سلاح أحمد العوضي للتغلب على المشاكل في دراما رمضان.. ماذا تعرف عن قانون «حق عرب»؟

في رحلة مُشوقة عبر عالم الدراما الشعبية، يُطل الفنان أحمد العوضي في مسلسل «حق عرب» خلال موسم رمضان 2024، مجسدًا لشخصية بطل يُواجه صعابًا جمة خلال الأحداث، وتتصاعد هذه التحديات تدريجيًا على مدار 30 حلقة، وسط نزاعات لا تنتهي.. فهل يستخدم العوضي قانون حق العرب لحل تلك النزاعات؟

تفاصيل عن قانون حق العرب العرفي

لا يعرف الكثير أن هناك قانونًا بالفعل تستخدمه بعض القبائل يسمى «حق عرب»، ورغم عدم وجود نصًا مكتوبًا لهذا القانون، إلا أنه يطبق بشكل حاسم في بعض المناطق القبلية، بل يُتوارث عبر الأجيال من خلال العادات والتقاليد، على الرغم من عدم كونه قانونًا رسميًا، إلا أنه يُعتبر ملزمًا للجميع، من أفراد القبائل إلى زعمائها، بحسب الكاتب الصحفي صالح المسعودي عضو اتحاد كتاب مصر، وذلك من واقع حضوره لجلسات عرفية، ليكتب باستفاضة عن هذا القانون العرفي، المنتشر بين القبائل في بعض البلاد العربية وفي أفريقيا بالتحديد.

يستخدم قانون حق العرب بشكل أساسي لحل النزاعات المتعلقة بالقتل والاعتداء والسرقة والخلافات المالية، إذ يعتمد على التحكيم وحل النزاعات من خلال جلسات تحكيم يُشارك فيها زعماء القبائل وأعيانها في المناطق التي تستعين بهذا القانون بشكل عرفي، والذي تهدف نصوصه إلى تحقيق الصلح بين المتخاصمين وإعادة التوازن بين القبائل، مع مراعاة الأعراف والتقاليد لكل قبيلة.

يستخدم قانون حق العرب بين بعض القبائل، باعتباره يعمل على حل النزاعات بسرعة أكبر، ما بدوره يمنع العديد من الأزمات، كما يحفاظ على العلاقات ويُساعد على الحفاظ على العلاقات بين القبائل، لكن أيضًا لا يخل من السلبيات، إذ يعاني بعض الأشخاص من عدم المساواة عند استخدام هذا القانون، الذي لا يُعطي جميع الأطراف حقوقًا متساوية، في بعض الأحيان، مع وجود تحيز لبعض القبائل عن نظيرتها، وقبل كل ذلك تعارضه مع القانون الرسمي للدول في بعض نصوصه.

هل يتحدث مسلسل حق العرب عن القانون العرفي ؟

أحمد العوضي استخدم هذا القانون في مسلسله الجديد، الذي يعرض في رمضان 2024 على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المنتجة للمسلسل، ويُقدم حكايةً مُفعمةً بالتحديات والصراعات داخل أزقة الأحياء الشعبية، وقد يستخدم هذا القانون العرفي في حل تلك النزاعات، واختار اسم مسلسله ليصبح «حق عرب».

وكان الكاتب الصحفي صالح المسعودي، عضو اتحاد كتاب مصر، وعضو الاتحاد الدولي للأدباء والشعراء العرب، تحدث عن قانون حق العرب باستفاضة، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، وشرح المواصفات التي يجب أن يكون عليها الشخص الذي يصدر الأحكام في نهاية الجلسات العرفية، قائلًا: «أهم مقومات القاضي بعد تمتعه بالذكاء وسرعة البديهة أن يكون من أهل التقوى والورع وأن يكون عنده تجرد من الأهواء الشخصية فيستوي عنده «ابنه» مع خصمه ولا يخشى في الله لومه لائم، فإن توافرت فيه تقوى الله سبحانه مع ما وهبه الله له من حكمة وذكاء فطري كانت أحكامه مرضية لجميع الخصوم، فهو يضع نفسه نيابة عن الخصوم ويقيس الأحكام على نفسه أولا، وهو أيضا من يتعامل مع حدود الله سبحانه التي أنزل فيها آيات محكمات بكل حكمة، فيحاول الابتعاد عن حدود الله الواضحة الجلية فيصلح ما استطاع ما هو دونها».