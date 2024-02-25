افتتاح معرض لبيع السلع الغذائية والملابس بأسعار مخفضة في الزقازيق

افتتح الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، معرض مستلزمات رمضان وعيد الفطر المبارك، المُقام بالتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وكبار تجار الجملة بمبنى المجلس المحلي سابقا بجوار مبنى الديوان العام ، لبيع السلع والمواد الغذائية واللحوم والملابس والمفروشات بأسعار مخفضة بشكل يومي، من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء، استعداداً لاستقبال شهر رمضان المبارك.

توفير جميع أنواع السلع والمواد الغذائية

وتفقد محافظ الشرقية أجنحة المعرض للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع والمواد الغذائية من «الزيوت - الأرز - الدقيق - البقوليات - العسل - الألبان - الجبن - اللحوم الطازجة - التمور - الملابس الجاهزة - مصنوعات جلدية - أدوات منزلية» وغيرها، والتأكد من جودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتقديمها بأسعار مناسبة للمواطنين.

عرض منتجات كبار وصغار المصنعين

وأشاد المحافظ بتعاون جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مع المحافظة في تنظيم المعرض لعرض منتجات كبار وصغار المصنعين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وكبار تجار الجملة للوقوف بجانب المواطن البسيط ومحدودي الدخل، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تجهيز معارض أهلا رمضان بمختلف مراكز ومدن المحافظة بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والغرفة التجارية وكبار تجار الجملة لاستقبال المواطنين لشراء احتياجات الشهر الفضيل.

سيارة مشروع المخابز الآلية

كما حرص محافظ الشرقية على تفقد سيارة مشروع المخابز الآلية التابع للديوان العام والتي تقدم مخبوزات طازجة بأسعار مناسبة للمواطنين، مؤكدا ضرورة تزوديها بالأصناف المختلفة من المعجنات والمخبوزات لتلبية احتياجات المواطنين.