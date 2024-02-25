مواعيد تشغيل المترو في شهر رمضان 2024.. اعرف التفاصيل

حددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، مواعيد تشغيل المترو في شهر رمضان 2024، موضحة أنه سيجرى مدّ المواعيد لمدة ساعة، فمن المقرر قيام أول قطار من جميع المحطات الانتهائية الخامسة وربع صباحًا، ومحطة جمال عبدالناصر هي المحطة التبادلية للخط الأول مع الخط الثالث ويجرى مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحًا.

آخر قطار بالخط الثالث

وأوضحت أن محطة العتبة هي المحطة التبادلية للخط الثاني مع الثالث، ويجرى مقابلة آخر قطار 12 ونصف صباحًا.

أما موعد آخر قطار بالخط الأول من حلوان ومن المرج الجديدة 12 وربع صباحًا، وآخر قطار بالخط الثاني من شبرا الخيمة، ومن المنيب 12 ونصف صباحًا، ويتم مقابلة آخر قطار للخط الأول مع الخط الثاني بمحطة أنور السادات في تمام الواحدة صباحًا.

تشغيل محطات جديدة

ويُقدم الهيئة القومية للأنفاق، خدمات جديدة في شهر رمضان المبارك هذا العام، وهي تشغيل 6 محطات جديدة، مثل محطة مترو إمبابة والبوهي والقومية العربية والسودان والطريق الدائري وروض الفرج.