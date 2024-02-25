جهاز التنسيق الحضاري يدرج المخرج محمد خان ضمن مشروع «عاش هنا» (صورة)

أدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري اسم المخرج محمد خان في مشروع «عاش هنا»، والذي يهدف إلى الاحتفاء بالمبدعين والمفكرين في مختلف المجالات والذين أثروا الحياة في مصر، وعلق الجهاز لافتة على منزل المخرج الراحل، والكائن في 33 عمارة النخيل شارع زهراء المعادي بالقاهرة.

معلومات عن المخرج محمد خان

واستعرض الجهاز معلومات عن المخرج محمد خان، كما يلي:

- محمد خان مخرج سينمائي مصري مولود لأب من أصل باكستاني وأم مصرية، في 26 أكتوبر 1942، وحصل على الجنسية المصرية بقرار رئاسي في 19 مارس 2014.

- عاش «خان» حياته في حي السكاكيني وتربى ونشأ وتعلم فيه، ومنه أيضا بدأت علاقته بالسينما، فكان يطل من شرفة منزله ليشاهد أفلاما سينمائية في دار السينما (صيفي) المجاورة.

- في عام 1956، سافر إلى إنجلترا لدراسة الهندسة المعمارية، إلا أنه التقى بالصدفة بشاب سويسري يدرس السينما هناك وذهب معه إلى مدرسة الفنون, فترك الهندسة والتحق بمعهد السينما في لندن.

- عاد من إنجلترا، بعد سبع سنوات، حيث أنهى دراسته في معهد السينما عام 1963. وعمل في شركة فيلمنتاج (الشركة العامة للإنتاج السينمائي العربي)، تحت إدارة المخرج صلاح أبو سيف ، وذلك بقسم القراءة والسيناريو مع رأفت الميهي ومصطفى محرم وأحمد راشد وهاشم النحاس.

- لم يستطع «خان» الاستمرار في العمل في هذا القسم أكثر من عام واحد، سافر بعدها إلى لبنان ليعمل مساعداً للإخراج مع يوسف معلوف ووديع فارس وكوستا وفاروق عجرمة، وبعد عامين هناك، سافر مرة أخرى إلى إنجلترا، حيث هزته هناك أحداث حرب 1967.

- عاد محمد خان إلى القاهرة وبدأ مشواره السينمائي بفيلم ضربة شمس عام 1978، أولى تجاربه الروائية.

- كون محمد خان مع بشير الديك وسعيد شيمي ونادية شكري وعاطف الطيب جماعة سينمائية أطلق عليها «جماعة أفلام الصحبة»، جمعتها رابطة الصداقة ومجمل القضايا والهموم الفنية والثقافية بشكل عام.

- وكان الهدف من إنشاء هذه الجماعة هو إنتاج أفلام ذات مستوى جيد وتقدم جديدًا، والفيلم الوحيد الذي قامت الجماعة بإنتاجه هو «الحريف».

- أصدر «خان» كتابين، الأول عن السينما المصرية والثاني عن السينما التشيكية.

- لم يكتف خان بالمشاركة من وراء الكاميرا، فقد شارك كممثل في أعمال أخرى لم يكن هو مخرجها منها «العوامة رقم 70» عام 1982 و«واحدة بواحدة» عام 1984، و«ملك وكتابة» عام 2006، وفيلم «بيبو وبشير» عام 2011، وفيلم «عشم» عام 2012، وتوفي في 16 يوليو 2016.

أفلام محمد خان

وحسب الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، فإن أبرز أفلام محمد خان هي «الحريف – زوجة رجل مهم – أحلام هند وكامليا – موعد علي العشاء - طائر على الطريق – خرج ولم يعد – فارس المدينة – أيام السادات - بنات وسط البلد – في شقة مصر الجديدة – فتاة المصنع».