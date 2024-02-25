أحمد العوضي يكشف سبب رفضه الاستعانة بدوبلير: «ممكن تكون وجهة نظري غلط»

قال الفنان أحمد العوضي إنه يرفض الاستعانة بدوبلير في جميع المشاهد الأكشن التي يقدمها في أعماله الفنية، حتى وإنّ كانت ستعرضه لخطورة كبيرة، وذلك عبر تصريحات خاصة لـ«الوطن».

أحمد العوضي يرفض الاستعانة بدوبلير في مشاهد الأكشن

وكشف الفنان أحمد العوضي، أنه لم يتعود إطلاقًا على الاستعانة بدوبلير، قائلًا: «ماتعودتش على ده، لو في حاجة لازم دوبلير مش هعملها خالص سواء في المسلسل أو الفيلم، لأنّ هحس إني كذاب حتى لو كان في نجوم في العالم بيعملوا كده، ممكن تكون وجهة نظري غلط».

العوضي: «ممكن تكون وجهة نظري غلط»

وتابع العوضي قائلًا: «المُشاهد بيبقي متخيل إنّ في دوبلير، لو أنا مش هقدر أعمل الحاجة ماتتكتبش وخلاص، إيه فايدة إنّ حاجة حد تاني يعملها وتطلع أنّ العوضي هو اللي عاملها؟».

وعن استعانة بعض الفنانين بدوبلير في أعمالهم، قال: «أنا مش معترض على حد، أنا بتكلم عن نفسي، ممكن جدًا تكون وجهة نظري غلط».