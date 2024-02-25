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افتتاح معرض «حروف من نور» للفنان محمد طوسون في دار الأوبرا الثلاثاء المقبل

كتب:

إلهام الكردوسي
02:54 م | الأحد 25 فبراير 2024
أحد أعمال المعرض

أحد أعمال المعرض

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض «حروف من نور» للفنان محمد طوسون، وذلك في تمام الساعة السادسة من مساء بعد غد الثلاثاء، وذلك بقاعة الباب في رحاب دار الأوبرا المصرية.

مواعيد معرض «حروف من نور»

وقال الفنان محمد طوسون، في بيان قطاع الفنون التشكيلية، «أعمالي تنتمي إلى مذهب البكتوجراف، وتعتمد على دقة متناهية فى التنفيذ أو فى تدرج الألوان أو المنظور والظل والنور، جمعت في أسلوبي بين الخط العربي والفن التشكيلي، وجميع أعمالي من منظور قرآني كما أنها تحتاج إلى التأمل لفهم المعنى وتكوينه الهندسي بجانب المنظور الجمالي.

ويستمر المعرض يوميا حتى 9 مارس المقبل، من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءً، عدا يوم الجمعة، وذلك في قاعة الباب سليم، في متحف الفن المصري الحديث دار الأوبرا.

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إلهام الكردوسي
بقلم إلهام الكردوسي

مسؤول الملف الثقافي