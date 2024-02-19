فعاليات قطاع الفنون التشكيلية الأيام المقبلة.. افتتاح معرض «ليس بعد» بالقاهرة

ينظم قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش العديد من الفعاليات المتنوعة خلال الأيام المقبلة، تتضمن معارض فنية في مركز محمود مختار بالقاهرة ومركز محمود سعيد بالإسكندرية، ويشارك في المعرضين مجموعة كبيرة من الفنانين.

«ليس بعد» بمركز محمود مختار الثقافي

ويفتتح رئيس قطاع الفنون التشكيلية المعرض الجماعي «ليس بعد» إحدى فعاليات اليوم الدولي للمرأة 2024، وذلك يوم الخميس المقبل الساعة 6 مساء بمركز محمود مختار الثقافي.

وبحسب بيان عن قطاع الفنون التشكيلية: يستمر المعرض حتى 9 مارس 2024، ويشارك في المعرض مجموعة كبيرة من الفنانات من بينهم، أسماء النواوي، إيناس الصديق وسحر ضرغام ونيفين ناثان وآخرين.

«أجيال» بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية

كما يفتتح رئيس القطاع المعرض الجماعي أجيال من مدرسة الإسكندرية الإصدار الثاني، وذلك في تمام الساعة الـ 6 من مساء يوم السبت الموافق 24 فبراير 2024 بقاعتي أجيال «1، 2» بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية.

يستمر المعرض حتى 23 مارس 2024

العنوان: 6 ش محمد باشا سعيد – جناكليس – الإسكندرية.

المواعيد: يومياً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً عدا يومي الاثنين والجمعة.