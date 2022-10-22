«البحوث الزراعية» ينظم تدريبين حول مكافحة آفات الفاكهة واستدامة القطن

نفذ معهد بحوث وقاية النباتات برنامجاً تدريبياً تحت عنوان «المكافحة المتكاملة لآفات فاكهة التصدير»، خلال يومي 17 و18 أكتوبر الحالي بفرع المعهد بمحافظة الشرقية.

وأكد الدكتور أحمد عبد المجيد؛ مدير المعهد، الحرص على الاستمرار في تدريب كوادر فنية بمجال المكافحة المتكاملة للآفات الزراعية؛ على المواصفات القياسية لتصدير محاصيل الفاكهة، وتأثير الإصابة بالآفات ووسائل المكافحة على هذه المواصفات؛ خاصة محاصيل الموالح والمانجو والعنب، لمواكبة مرحلة جديدة تشهدها الصادرات الزراعية المصرية، طبقاً للاشتراطات العالمية لهذه المحاصيل.

محاور البرنامج

تناول التدريب أهم برامج المكافحة المتكاملة لآفات محاصيل الفاكهة الاقتصادية، مثل الحشرات القشرية، والبق الدقيقي، وذبابة الفاكهة، والقواقع والطيور الضارة، وذلك بحضور مهندسي المكافحة البستانية والرعاية البستانية؛ بمديرية الزراعة بالشرقية.

ونظم هذه الدورة وأشرف عليها أحمد السيد، رئيس فرع المعهد بالشرقية، والدكتور حسن نبيل والدكتور محمود سعد إبراهيم.

وتأتي هذه الدورة، ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتخصّصة التي ينظمها معهد بحوث وقاية النباتات، لتقديم أحدث وسائل مكافحة الآفات، طبقاً للموسم الخاص بكل محصول في جميع المحافظات.

دورة تدريبية حول نحو استدامة القطن المصري بالقارة الأفريقية»

ونظم معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية دورة تدريبية بعنوان «نحو استدامة القطن المصري بالقارة الأفريقية»، بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وقال الدكتور عبدالناصر رضوان، القائم بأعمال مدير معهد القطن، إن هذه الدورة تُعد الثالثة في مجال تنمية قطاع القطن بأفريقيا، ضمن توجيهات القيادة السياسية والوزارة نحو الدخول للعمل الأفريقي وريادة مصر للقارة.

شارك في الدورة 20 متدرباً يمثلون ما يقرب من 13 دولة أفريقية، منها زيمبابوي وأفريقيا الوسطي وكوت ديفوار ونيجيريا وموزمبيق وغينيا والكاميرون وغيرها، وقاموا بزيارة الكثير من المصانع الرائدة بمنطقة برج العرب، مثل مصنع فيلمر للغزل والصباغة؛ ومصنع إيلفي للنسيج؛ وشركة دلتا جروب للصباغة وتجهيز الغزول، وأشاد الحضور بمستوي العمل بتلك المصانع وكفاءة وتنظيم فريق العمل والتدريب المتميز، التقنيات الحديثة وريادة مصر لقطاع القطن بأفريقيا، وأبدوا إعجابهم بالمنتجات ومراقبة الجودة، مما يعطي سمعة جيدة للقطن المصري ويزيد منافسة المنتجات القطنية المصرية.