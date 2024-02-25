قطع المياه عن 4 قرى جنوب بني سويف غدا.. الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، عن قطع المياه عن 4 قرى بمركز سمسطا، غدًا الاثنين، لمدة 9 ساعات، وذلك بسبب توقف محطة مياه بني حلة، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتطهير الخزانات.

أماكن قطع المياه غدا الاثنين في بني سويف

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة بني سويف، خلال بيان، إلى أنه من المقرر أن يتم قطع المياه غدًا الاثنين، عن 4 قرى في مركز سمسطا، وذلك بسبب توقف محطة مياه بني حلة عن العمل لمدة 9 ساعات، وهي قرى بني حلة، كفر علي، منشأة ابو مليح، وعزبة أبو حديد.

مواعيد قطع المياه في بني سويف غدا الاثنين

وأكدت الشركة أن مواعيد قطع المياه ستكون من الساعة 8 صباحًا وحتى الساعة 5 مساءًا، لمدة 9 ساعات، وذلك بسبب توقف محطة مياه بني حلة في مركز سمسطا جنوب بني سويف، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتطهير الخزانات.

تدبير سيارات مياه نقية

وأعربت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، عن اعتذارها عن فترات ضعف المياه خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة.

وأشارت الشركة، إلى تدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها، مع التأكيد على الاتصال من أي تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.