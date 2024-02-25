تفاصيل مشروع تطوير منطقة السبتية ورمسيس.. جراج متعدد الطوابق

أجرى اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، جولة ميدانية بمنطقة السبتية، لمتابعة أعمال الإخلاء والإزالات التي تُنفذ بالمنطقة، وتحديدا سوق السمك، في إطار مشروع تطوير ميدان رمسيس، وذلك للوقوف على آخر مستجدات الأعمال التي تُنفذ طبقاً للجدول الزمني المعد للانتهاء منها، تمهيداً لبدء أعمال التطوير المخطط لها.

إزالة العشوائيات والإشغالات

وقالت المهندسة فاتن إبراهيم، رئيس حي الأزبكية، أنه يُجرى العمل على تطوير منطقة رمسيس والسبتية، من أجل استعادة المظهر الحضاري والجمالي لتلك المناطق والقضاء على أي مظاهر للعشوائيات من إشغالات وباعة جائلين وزحام، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير القاهرة، مؤكدة أن أعمال التطوير تستغرق نحو 6 أشهر.

وأضافت رئيس الحي لـ«الوطن»، أن أعمال التطوير تشمل المنطقة أمام محطة مصر للسكة الحديد، حيث يتم العمل حاليا على إقامة جراج متكامل متعدد الطوابق لاستيعاب السيارات ومواقف السيرفيس، ومنع المواقف العشوائية بالشوارع، وأيضا نقل الباعة الجائلين إلى محلات داخل الجراج، والقضاء على الزحام في ميدان رمسيس، وخلق سيولة مرورية.

موقف أصحاب المحال من مشروع التطوير

وأشارت «إبراهيم» إلى أنه لن يضار أحد من أصحاب المحلات أو المخازن من عملية التطوير في تلك المواقع حيث تم حصرها، مؤكدة أن الحقوق محفوظة، وسيتم نقلهم لاستلام أماكنهم ومحلاتهم الجديدة بعد انتهاء أعمال التطوير قريبا.

وأوضحت رئيس الحي، أنه يُجرى إزالة سوق السمك في إطار أعمال التوسعة، بحيث يكون امتدادا للمشروع أمام المحطة، لاستيعاب المواطنين ورواد المحطة.