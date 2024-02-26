«الزراعة»: تراجع ذبابة الفاكهة بنسبة 85% في مصر خلال 5 سنوات

قال الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة، إنّ ذبابة الفاكهة تراجعت بنسبة 85%، عقب الخطة التي وضعتها الوزارة للتخلص منها منذ ما يقرب من خمسة أعوام مضت، مؤكدًا استمرار الحملة حتى يتم القضاء على الآفة نهائيًا، باعتبارها من أخطر الآفات التي تهدد الفاكهة، وتؤثر على الصادرات الزراعية المصريّة.

ذبابة الفاكهة واحدة من أخطر الآفات التي تصيب المحاصيل

أوضح أن ذبابة الفاكهة تعد واحدة من أخطر الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية، وتتسبب في خفض إنتاجيتها وإضعاف جودتها، لافتًا إلى أنه جرى تنفيذ خطة للمكافحة الكيميائية بجانب المكافحة بالمبيدات، وذلك لعدم استهلاك المبيدات بشكل مفرط.

المديريات تستعد لمواجهة آثار الحشرة خلال الشهرين المقبلين

أكد الاستعداد لمعالجة الفاكهة الحجرية في المديريات، التي من المتوقع أن تصيبها الحشرة خلال الشهرين المقبلين، ومن بينها الخوخ والمشمش والبرقوق والمانجو، كما تصيب ذبابة الفاكهة البرتقال والكمثري والتفاح والجوافة والتين، وتعتبر من الحشرات ذات التطور الكامل سواء كانت بيضة ويرقة وعذراء وحشرة كاملة، وتصبح ذبابة الفاكهة خطرًا في طور اليرقة، مما يتسبب في تدمير الثمرة المصابة.