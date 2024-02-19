أسامة الأزهري عن بائع البرتقال: مثال مشرف لنا جميعا

علق الدكتور أسامة الأزهري على مشهد عم ربيع الذي اجتاح مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، وهو يلقي البرتقال على ظهر الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة.

عم ربيع تحرك بنبل وكرم الإنسان المصري

وقال «الأزهري» خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع عبر قناة «دي إم سي» إن مشهد عم ربيع مليئ بالعفوية والتلقائية ويدل على المعنى النبيل، مضيفا: «عم ربيع شاف شاحنات المساعدات المتجهة إلى غزة فتحرك بكل نُبل وبكرم ومعدن الإنسان المصري الأصيل.. واللي في مقدوره من ثمار البرتقال حتى تذهب لأهلنا وإخواننا في غزة».

وتابع: «لما شفت المشهد دا وشفت الحفاوة اللي اتعملت ليه على السوشيال ميديا والتعليقات فرحت جدا بهذا المشهد.. وأتوجه بالنيابة عن كل الشعب المصري العظيم بالشكر والاحترام والتقدير لعم ربيع.. وأقوله يا عم ربيع أنت نموذج مشرف لنا جميعا ومعبر عنا جميعا».

هناك أعمال توزن بالعمر كله

وأوضح أن هناك أعمال يفعلها الإنسان في حياته وتُوزن بعمره كله، ولا يضره ما فعل بعد اليوم، وذلك عندما يتحرك الإنسان في وقت الشدائد ويبرز طبعه النبيل ولو بأبسط ما بيديه.