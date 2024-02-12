أسرع طريقة لإيقاف إشعارات الهاتف المزعجة.. تخلص منها فورا

إذا كنت تستخدم جهاز كمبيوتر أو هاتفك لفترة من الوقت، فمن المحتمل أنك شاهدت إشعارات تحذرك من وجود فيروس، غالبا ما تسمى «تنبيهات الفيروسات»، وهي عبارة عن نوافذ تحتوي على فيروسات، وغيرها من الإشعارات المزعجة التي تشكل خطورة على هاتفك، وفي حال عدم احتواء الإشعار على فيروس خطير يهدد خصوصيتك، يعاني كثير من الناس من الإزعاج، بسبب كثرة هذه الإشعارات، فكيف تتخلص منها؟

أسرع طريقة لإيقاف إشعارات الهاتف المزعجة

قد لا تحتوي بعض الأجهزة على سجل إشعارات، وقد تختلف الإعدادات قليلا بين الأجهزة، وحتى تتخلص من هذه الإشعارات بسرعة بطريقة سهلة؛ تحقق مما إذا كان هاتفك يحتوي على سجل الإشعارات أولا، ثم انتقل إلى الإعدادات، وبعدها انتقل إلى الإشعارات، وفق موقع «support» البريطاني.

ويمكنك استخدام سجل الإشعارات للعثور على إدارة إشعارات:

- اضغط مع الاستمرار على إشعار «تم الرفض مؤخرا» أو اضغط على إشعار «في آخر 24 ساعة».

- إذا لم تتمكن من رفض إشعار على شاشة القفل بشكل فردي، فقم بإلغاء قفل الجهاز، ثم تجاهل الإشعار.

- لتجاهل إشعار واحد، اسحبه إلى اليسار أو اليمين.

- بجوار الإشعارات الصامتة، انقر على إغلاق.

يجب العلم بأنه لا يمكنك مسح بعض الإشعارات، إلا عند الانتهاء منها.

نصائح لعدم الحصول على الإشعارات نهائيا

- يمكنك مسح إشعار الهاتف مشغل الموسيقى بعد إيقاف الموسيقى.

- إذا لم تتمكن من تجاهل إشعار على شاشة القفل أو من خلال خيار «مسح الكل»، قم برفضه بشكل فردي، ثم شغل الغفوة.

- تشغيل ميزة السماح بتأجيل الإشعارات.

- اضغط على السهم لأسفل، ثم اضغط على غفوة.

- بعد ذلك، للتعامل مباشرة مع الإشعار، اضغط على إجراء، مثل رد أو أرشفة.

- تعرض بعض التطبيقات نقطة عندما تتلقى إشعارا، المس مع الاستمرار التطبيق الذي يحتوي على النقطة لرؤية أقدم إشعار.

- التحكم في إشعارات البث في حالات الطوارئ، يمكن أن تختلف الإعدادات حسب الهاتف.