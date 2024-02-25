عاجل.. انخفاض هائل في أسعار الحديد: تراجع 4 آلاف جنيه

شهدت أسعار الحديد اليوم الأحد 25-2-2024 تراجعًا هائلًا في السوق المحلية، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

وتراجع سعر طن الحديد الاستثماري بمبلغ يقترب من ألفي جنيه وتحديدا نحو 1965 جنيهًا في الطن، ليصل سعره إلى 52 ألفًا و256 جنيهًا تسليم أرض المصنع.

سعر حدید عز

وسجلت أسعار طن حديد عز الآن انخفاضًا كبيرًا في الأسواق ليباع بـ54 ألفا و15 جنيهًا تسليم أرض المصنع، بتراجع قدره 1804جنيهات.

تأتي هذه التراجعات الثانية اليوم عقب تراجعه صباحًا بقيمة 2000 جنيه أيضًا لتصل قيمة التراجعات اليوم إلى نحو 4 آلاف جنيه، اليوم.