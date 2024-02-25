بأكثر من 2000 جنيه.. تراجع أسعار الحديد اليوم الأحد 25-2-2024 بالأسواق

انخفاض كبير شهده سعر طن الحديد اليوم الأحد 25-2-2024 في الأسواق، وفي مختلف المصانع والشركات، حيث تراجع سعر الطن من الحديد الاستثماري، بقيمة تخطت الـ 2000 جنيه، حيث جاء ذلك الانخفاض الكبير بعد الإعلان عن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، وهو المشروع الأضخم الذي أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشراكة مع دولة الإمارات.

انخفاض سعر طن الحديد اليوم في مصر

وخلال السطور التالية، تستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم الأحد، وفقًا للتحديث الأخير الذي أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات، بمجلس الوزراء، كـ«سعر بيع للمستهلك».

سعر الحديد الاستثماري

انخفض الحديد الاستثماري اليوم الأحد بقيمة 2328 جنيهًا، وسجل سعر الحديد الاستثماري اليوم 54221 جنيهًا في الطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز

كما انخفض حديد عز اليوم الأحد بقيمة 1795 جنيهًا، وسجل سعر حديد عز اليوم 55820 جنيهًا في الطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

أسعار الحديد اليوم

شهد قطاع الحديد، انخفاضا في الأسعار بعد حالة من الاستقرار السعري؛ حيث تقدم بوابة الأسعار الحكومية تحديثا يوميا بأسعار الحديد لحث الشركات على الالتزام بتلك الأسعار وعدم الخروج عنها.

وتنشر «الوطن»، أسعار الحديد اليوم الأحد 25-2-2024 في الشركات والمصانع للمستهلك، وفق الأسعار المعلنة رسميًا وهي كالتالي:

سجل سعر حديد المصريين اليوم نحو 50 ألف جنيه.

فيما بلغ سعر حدید مصر ستیل اليوم 49 ألفا و700 جنيه للطن.

سعر طن حديد العتال 48 ألفا و300 جنيه.

سعر حديد المعادي نحو 48 ألفا و200 جنيه.

سجل حديد الكومي 49 ألفا و200 جنيه.

حديد المراكبي سجل 50 ألفا و400 جنيه.

بلغ سعر حديد عطية 49 ألفا و200 جنيه.

حديد العشري سجل 49 ألفا و100 جنيه.

أسعار الحديد عالميا اليوم

بلغ متوسط سعر حديد التسليح اليوم نحو 546 دولارا للطن الواحد، أما متوسط سعر البليت اليوم، وصل لـ 250 دولارا للطن الواحد.