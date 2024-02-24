انخفاض كبير في أسعار الحديد اليوم.. تراجع بأكثر من 2000 جنيه للطن

شهدت أسعار الحديد اليوم السبت 24-2-2024 انخفاضًا كبيرًا، في مختلف المصانع والشركات، إذ تراجع سعر الطن من الحديد الاستثماري، بقيمة أكثر من 2000 جنيه، ويأتي هذا الانخفاض الكبير عقب مشروع رأس الحكمة، وهو المشروع الأضخم الذي أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالشراكة الاستثمارية مع دولة الإمارات.

انخفاض سعر طن الحديد اليوم في مصر:

وتستعرض «الوطن» أسعار الحديد اليوم السبت، وفقًا للتحديث الأخير «منذ قليل» الذي أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات، بمجلس الوزراء، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الحديد الاستثماري:

انخفض الحديد الاستثماري اليوم السبت بقيمة 2328 جنيهًا، وسجل سعر الحديد الاستثماري اليوم 54221 جنيهًا في الطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر حديد عز:

كما انخفض حديد عز اليوم السبت بقيمة 1795 جنيهًا، وسجل سعر حديد عز اليوم 55820 جنيهًا في الطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».

سعر الأسمنت اليوم:

وأعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية، عن سعر الأسمنت الرمادي اليوم السبت، والذي سجل 2345 جنيهًا للطن الواحد، «سعر بيع للمستهلك».