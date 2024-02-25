كاتب صحفي: التحركات المصرية غيرت وجهة النظر الغربية تجاه القضية الفلسطينية

قال جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، إن الدولة المصرية أخذت العديد من المسارات التي تسير في اتجاهات مختلفة لتحقيق هدف واحد وهو حل القضية الفلسطينية ووقف عملية تهجير الفلسطينيين، موضحا أن المسار الأول هو المسار السياسي المتمثل في العمل على حشد دولي كبير للضغط على إسرائيل، ووقف العمليات العسكرية، ووقف قتل المدنيين وتدمير البنية التحتية لقطاع غزة، من خلال لقاءات واتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل زعماء وقادة العالم بشكل مباشر والعمل على تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

تحركات مصر غيرت وجهة النظر الغربية تجاه غزة

وأضاف مدير تحرير الأهرام، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «إكسترا نيوز»، أن التحركات المصرية السياسية ولقاءات الرئيس السيسي كلها أثمرت عن تغير وجهة النظر الغربية اتجاه العمليات العسكرية في قطاع غزة إذ أن إسرائيل لم تدافع عن نفسها وإنما تقوم بعملية إبادة جماعية للشعب الفلسطيني بالكامل، والعمل على تهجير الفلسطينيين ومحاولة تصفية القضية الفلسطينية.

استقبال الدولة المصرية للمصابين من قطاع غزة

وتابع عفيفي، أن مصر رفضت دخول من يحملون الجنسيات الأجنبية من قطاع غزة إلى مصر عن طريق معبر رفح إلا بعد دخول المساعدات، بالإضافة إلى استقبال الدولة المصرية للمصابين من قطاع غزة وعلاجهم.