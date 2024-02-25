مدير منظمة «أنقذوا الأطفال»: 1.3 مليون نازح فلسطيني في رفح نصفهم من صغار السن

قال مدير منظمة «أنقذوا الأطفال» في الأراضي الفلسطينية المحتلة، جيسون لي، إن هناك حوالي 1.3 مليون نازح فلسطيني في رفح، جنوبي قطاع غزة، ليس لديهم مأوى، نصفهم من الأطفال صغار السن.

وأضاف مسؤول المنظمة الدولية، خلال مداخلة هاتفية على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، قائلاً: «نحتاج إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لتيسير إدخال المساعدات الإنسانية، ونبذل أقصى جهد لإدخال المساعدات إلى غزة، ويجب العمل على حماية المدنيين».