نتيجة قرعة شقق سكن مصر بالمنصورة الجديدة في الدقهلية

أعلن جهاز مدينة المنصورة الجديدة بمحافظة الدقهلية، نتيجة القرعة لشقق سكن مصر، والتي تم إجراؤها اليوم الأحد 25 فبراير داخل الصالة المغطاة بمدينة المنصورة بالدقهلية.

نتيجة قرعة شقق سكن مصر بمحافظة الدقهلية بالمنصورة الجديدة

وأشار جهاز المنصورة الجديدة، إلى أنه تم الإعلان عن فوز عدد كبير من المتقدمين بـ شقق سكن مصر، إذ يمكن للمواطنين الدخول على الرابط المحدد من هنا والحصول على نتيجة القرعة.

أسماء الفائزين بقرعة سكن مصر بالمنصورة الجديدة

وقام جهاز المنصورة الجديدة، بإتاحة أسماء الفائزين في محافظة الدقهلية على شقق سكن مصر بعد انتهاء القرعة اليوم هنا، وجاءت من ضمن الفائزين الأسماء الآتية سواء لوحدات سكن متكرر أو دور أرضي أو دور أخير:

موعد قرعة جهاز المنصورة الجديدة لسكن جنة بالدقهلية

وأكد جهاز المنصورة الجديدة، أن الحضور كان اختياري وليس إجباري، ويستعد الجهاز لإجراء القرعة لوحدات جنة يوم الاثنين 26 فبراير دور متكرر، ويوم الثلاثاء 27 فبراير أرضي وأخير بالصالة المغطاة بالاستاد الرياضي بمدينة المنصورة القديمة في شارع الجيش مقابل مسجد الزراعين.