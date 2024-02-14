بعد الثالثة عصرا.. تعديل مهم في مواعيد تخفيف الأحمال بهذه المناطق

كشف مصدر مسؤول في الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن استثناء المنازل المحملة على خطوط الكهرباء في الأماكن والمنشآت الحيوية كالمدارس بدءا من يوم 10 فبراير الجاري بالتزامن مع عودة الطلاب للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024 من خطة تخفيف الأحمال المقررة من قبل الحكومة بدءا من الساعة الحادية عشرة صباحا حتى الساعة الخامسة عصرا يوميا لمدة ساعة واحدة فقط.

موعد وزمن تخفيف الأحمال منذ عودة الطلاب للفصل الدراسي الثاني

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّ خطة تخفيف الأحمال في المدارس والمنازل المحملة على نفس الخطوط منذ عودة الطلاب إلى الفصل الدراسي الثاني تبدأ يوميا من الساعة الثالثة عصرا وحتى الخامسة مساء ولمدة 120 دقيقة لضمان انتهاء اليوم الدراسي لتحقيق الطلاب الاستفادة الكاملة من تحصيل المواد الدراسية.

تخفيف الأحمال 6 ساعات فقط

وأكد المصدر أنّ شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى المحافظات ملتزمة بتعليمات قطع التيار لمدة 6 ساعات فقط يوميا مع عدم قطع الكهرباء في توقيت الليل، حيث تستمر الشركات في تطبيق التعليمات التالية دون تغيير باستثناء المناطق الحيوية التي تشهد تقليل زمن قطع الكهرباء وجاءت التعليمات كما يلي.

- بدء قطع الكهرباء الساعة الحادية عشرة صباحا.

- آخر موعد لقطع الكهرباء الساعة 5 مساء.

- تقليل مدة تخفيف الأحمال لـ6 ساعات فقط بدلا من 12 ساعة.

- مدة تخفيف الأحمال 60 دقيقة وتنفذها مراكز تحكم شركات توزيع الكهرباء.