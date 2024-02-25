انخفاض سعر جرام الفضة اليوم.. عيار 925 يسجل 36 جنيها

شهد سعر جرام الفضة، اليوم الأحد، انخفاضًا في المحلات، وسط توقعات باستمرار حالة الانخفاض بشكل نسبي حتى نهاية الشهر الجاري.

سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 36.94 جنيه للجرام، وفقًا لما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفضة اليوم

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار الفضة اليوم، كما يلي:

- سجل سعر جرام الفضة عيار 999 في مصر 39.90 جنيه، بعدما وصل إلى 49.98 جنيه منذ أيام قليلة.

- سجل سعر جرام الفضة عيار 958 اليوم الأحد 38.62 جنيه، بعدما وصل إلى 47.93 جنيه منذ أيام.

- سجل سعر جرام الذهب عيار 925 خلال التعاملات 36.49 جنيه للجرام.

-سجل سعر جرام عيار 880 الآن في محال بيع الفضة 31.15 جنيه.

سعر سبيكة الفضة

- سجل سعر سبيكة الفضة 50 جراما 2,628.57 جنيه، بعدما سجلت 3,292.90 جنيه، قبل أيام.

- سجل سعر سبيكة الفضة 100 جرام 5,237.16 جنيه، بعدما سجلت 6,560.76 جنيه.

- سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام 9,994.58 جنيه، بعدما سجلت 12,520.53 جنيه، قبل أيام.

أسعار الذهب اليوم

وفي المقابل، تراجعت أسعار الذهب في بداية التعاملات الصباحية داخل محال الصاغة دون ضريبة ومصنعية، إذ سجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا نحو 2900 جنيه، وسعر جرام الذهب عيار 24 داخل محال الصاغة 3314 جنيهًا، ووصل جرام الذهب عيار 18 إلى 2485 جنيهًا.