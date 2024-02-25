قوافل تعليمية لطلاب الثانوي والإعدادي بقرى «حياة كريمة» في قنا

أكد الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، تخصيص قاعات مجهزة لطلاب مرحلة الشهادة الإعدادية ومرحلة الشهادة الثانوية العامة بإدارتي قنا ونجع حمادي، وذلك استعدادا لاستقبال القوافل التعليمية التي تستقبلها المديرية يومي الخميس 29 فبراير والجمعة 1 مارس 2024، وتضم مجموعة من أفضل خبراء التدريس بالقنوات والمنصات التعليمية الموفدين من قبل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدير تعليم قنا اليوم الأحد، بمكتبه بحضور وكيل المديرية ومديرو عموم المديرية ومديرو عموم الإدارات التعليمية ومدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية.

وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال القوافل التعليمية من خلال تجهيز القاعات بالإمكانيات اللازمة لتوفير المناخ المناسب للطلاب وتقديم كافة أوجه الدعم للإدارات التي تستقبل القوافل وتذليل العقبات التي قد تواجه سير القوافل التعليمية على مدار اليومين.

طلاب المدارس

وأوضح أنه يجرى استقبال طلاب مدارس إدارات قفط ونقاده وقوص بإدارة قنا التعليمية، وطلاب مدارس الوقف ودشنا وفرشوط وأبوتشت بادارة نجع حمادي التعليمية إذ من المقرر أن تصل القوافل التعليمية للطلاب بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة قنا المرحلة الثانية وهما «قنا ونجع حمادي».

وأضاف وكيل الوزارة، أن القوافل التعليمية تهدف في الأساس إلى النهوض بنظام التعليم الأساسي قبل الجامعي، وتخفيف العبء عن كاهل الأسرة المصرية من خلال مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية، وكيفية مواجهة الشائعات والتصدي لها.

وشدد على الإعلان عن الأماكن المخصصة كقاعات والترويج لها اعتبارا من الغد لضمان تحقيق عائد ونفع لأبنائنا الطلاب.