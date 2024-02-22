تامر حسني يكشف سبب عدم طرحه أغنية «يا نهار أبيض» ضمن ألبوم «هرمون السعادة»

كشف الفنان تامر حسني، سبب عدم طرحه أغنية «يا نهار أبيض»، الذي كانت من المقرر أن تصبح ضمن ألبومه الجديد «هرمون السعادة».

تامر حسني يعلن موعد طرح أغنية يا نهار أبيض

وكتب تامر حسني، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «يا شباب يا جميل، لفت نظري سؤالكم المتكرر عن أغنية يانهار أبيض الحقيقة إن أغنية يانهار أبيض، محتاجة توقيت أفضل يوسع لها علشان تنتشر صح، فتم تحويلها لأغنيات الصيف علشان خلاص شهر رمضان الكريم داخل كل سنة وإنتوا طيبين».

وأضاف: «والأغنيات هيبقوا 2 أو 3 عشان أكون معاكم إن شاء الله في حاجة مبهجة تليق بيكم بعد رومانسيات وأحزان الشتا اللي كأبتكم بيها مبقتش شايف حد بيغنيلي إلا وبيعيط فإن شاء الله نرجع ببهجة جميلة في الصيف سؤال مهم أوي محتاج رده منكم وبمنتهى الصراحة كل حد فيكم يقولي أكتر الأغاني اللي عجبوه في ألبوم هرمون السعاده كله وشكرًا».

ألبوم هرمون السعادة

وكان تامر حسني، أعلن منذ ساعات قليلة ماضية، عن طرح ألبومه هرمون السعادة كامل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».