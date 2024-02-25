عمرو محمود ياسين يشيد بموهبة هاجر الشرنوبي في التأليف

قامت الفنانة هاجر الشرنوبي بمشاركة جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو أثناء حضورها ورشة الكتابة التي يقوم بتدريسها المؤلف عمرو محمود ياسين والتي ستدخل من خلالها عالم التأليف والكتابة.

هاجر الشرنوبي توجه الشكر لعمرو محمود ياسين

ووجّهت الشكر لـ عمرو محمود ياسين في مقطع الفيديو الذي نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وقام عمرو محمود ياسين بمشاركة ذلك المقطع عبر خاصية ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع «إنستجرام»، مشيدا من خلاله بموهبة هاجر الشرنوبي في الكتابة وإعجابه بها.

مسلسل وبينا ميعاد 2

يذكر أن يعرض لهاجر الشرنوبي حاليًا مسلسل وبينا ميعاد 2، إذ تجسد شخصية هبة المتزوجة من إيهاب ويحدث بينهما العديد من المشاكل والخلافات، وشاركها العمل صبري فوازي، شيرين رضا، بسمة، وفاء صادق، محمد سليمان، صبا الرافعي، هيدي كرم، نور محمود، وعدد آخر من الفنانين.