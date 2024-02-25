أحمد العوضي في أحدث ظهور بالتزامن مع تصوير حق عرب

يواصل الفنان أحمد العوضي، تصوير مشاهده لمسلسل حق عرب، والذي ينافس به في الموسم الرمضاني المقبل 2024، ويعرض على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تدريبات قاسية لـ أحمد العوضي بالتزامن مع تصوير حق عرب

ونشر أحمد العوضي، فيديو أثناء تدريبات الملاكمة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا: «طرش على الهادي»، إذ تأتي التدريبات، تزامنًا مع تصوير مشاهده، ضمن أحداث مسلسله الرمضاني حق عرب.

دور أحمد العوضي في مسلسل حق عرب رمضان 2024

ويظهر أحمد العوضي بشخصية عرب السويركي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تشويقي رومانسي، حول العديد من الصراعات والمشكلات التي يواجهها بطل العمل.

مسلسل حق عرب من بطولة أحمد العوضي، وفاء عامر، رياض الخولي، سلوي عثمان، دنيا المصري، وليد فواز، أحمد عبدالله محمود وآخرين، من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان.