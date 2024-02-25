هتبطلها وتدعيله.. نصائح ذهبية من هاني الناظر للمدخنين قبل رمضان

مع اقتراب شهر رمضان يعاني المدخنون من صعوبة كبيرة عند تركها في ساعات الصيام؛ لكن هذا الوقت فرصة يجب أن يغتنموها للتوقف عن النيكوتين الذي يدمر صحتهم نهائيًا في وقت قصير، وفي وقت سابق تحدث الراحل دكتور هاني الناظر، استشاري الجلدية ورئيس المجمع القومي للبحوث سابقًا، عن نصائح سحرية للمدخنين، وشدد على أهمية اغتنام فرصة الشهر الفضيل للتوقف عنها فورًا.

نصائح ذهبية من هاني الناظر للمدخنين قبل وفاته

ومن خلال تصريحات تليفزيونية سابقة على برنامج «مصر تستطيع» على «دي إم سي»، قدم الراحل دكتور هاني الناظر نصائح للمدخنين مع اقتراب شهر رمضان تساعدهم على الإقلاع نهائيًا، تتلخص في اغتنام الصيام والتوقف بإرادة قوية، والابتعاد عن النيكوتين: «رمضان فرصة للتخلص من العادات السيئة والتدخين، أخويا من كام سنة كان بيشرب 3 علب سجاير في اليوم وفي رمضان بنفطر قالي مش هشرب سجاير تاني، بعد أسبوع شهر سنتين ولا أي حاجة خالص في الطب الشرعي قالوا لنا التدخين عادة مش إدمان، اللي بيفطر على السجاير حاجة نفسية، الموضوع مسألة ارادة، فالمدخن نصيحة عنده فرصة رمضان إنه يبطلها بدون الحاجة إلى لبنان نيكوتين».

نصائح للإقلاع عن التدخين

من النصائح المهمة للإقلاع عن التدخين بحسب موقع «مايو كلينك» البريطاني من أهم النصائح للإقلاع عن التدخين هي تجنب المثيرات التي تشتد الرغبة في تناول السجائر، وهي فرصة يوفرها شهر رمضان.

وفي المساء تجنب المثيرات التي تجذبك للتدخين مثل الذهاب الأماكن التي اعتدت فيها على تدخين التبغ أو مضغة أكثر من غيرها، كما هو الحال في الحفلات أو المقاهي.

لا تجعل نفسك في مكان أو موقف تنتكس فيه وتعود إلى التدخين.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت تدخن عادةً أثناء حديثك عبر الهاتف، فاحتفظ بقلم وورقة قريبين لتظل مشغولاً بالرسم بدلاً من التدخين.

-التأخير إذا كنت تشعر بأنك ستستسلم للرغبة الملحّة في تدخين السجائر، وأخبر نفسك أنه يجب عليك تأجيل التدخين لمدة 10 دقائق.

-اصرف انتباهك بالمضغ تناول شيئًا بفمك لمضغه لتتمكن من مكافحة الرغبة الملحة في السجائر.

- امضغ علكة بدون سكر أو حلوى صلبة، أو تناول الجزر النيئ، أو المكسرات، أو بذور عباد الشمس - أي شيء مقرمش ولذيذ.