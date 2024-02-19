«الصحة» توضح ماذا يحدث لأجهزة الجسم عند التوقف عن التدخين نهائيا

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا رسميا عممته على مديريات الشؤون الصحية، قائلة إن على المدخنين ضرورة التوقف عن هذه العادة السيئة والتي لها أضرار بالغة على أجهزة الجسم، موضحة ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن التدخين مباشرة، مشيرة إلى أنه خلال 20 دقيقة من التوقف تبدأ سرعة ضربات القلب في الانتظام وكذلك تنتظم مستويات ضغط الدم.

بعد 12 ساعة من التوقف يقل مستوى أول أكسيد الكربون لمعدلاته الطبيعية

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أن بعد 12 ساعة من التوقف يقل مستوى أول أكسيد الكربون لمعدلاته الطبيعية، وبعد أسبوع إلى 12 أسبوعا من التوقف تتحسن الدورة الدموية، ويظهر ذلك على شكل الجلد وتتحسن وظائف الرئة ويقل الشعور بالإرهاق وضيق التنفس، وبعد سنة كاملة من التوقف يقل خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية والسكتة الدماغية والوفاة المبكرة، داعية المدخنين لضرورة التوقف عن التدخين والاعتماد على الخضروات والفاكهة لمنع لهفة الرجوع إلى التدخين وممارسة التمارية الرياضية بشكل يومي.

الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين

وأكدت الوزارة أن الخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين يعمل على مدار اليوم، ويتلقى كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة والرد على المدخنين ومساعدتهم في عملية الإقلاع، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة والعمل على رفع التوعية الصحية.