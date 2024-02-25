«الرسول جالي في المنام عشانه».. التحفظ على شاب حاول دخول فيلا عمرو أديب

«أنا شفت الرسول صلى الله عليه وسلم وسيدنا أبو بكر الصديق يوم الثلاثاء، وطلبوا مني أروح لعمرو أديب، وأطلب منه يطلع 15 شخصا يعملوا عمرة على حسابه الشخصي».. تلك الكلمات أدلى بها شاب يعمل دليفري، أمام اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة، عقب إلقاء القبض عليه أثناء محاولته دخول فيلا الإعلامي عمرو أديب، في كمبوند، بمدينة 6 أكتوبر، دائرة قسم أول أكتوبر، وباستكمال استجواب الشاب في محضر الشرطة، عن كيفية معرفته، بفيلا أديب أجاب قائلا: «الشاب أنه عمل دليفري لدى صيدلية في المنطقة، وسبق أن طلب منزل الإعلامي دواء، وتولى هو توصيله».

القوات تتحفظ على الشاب لعرضه على النيابة

وكشفت تحريات والتحقيقات التي أشرف عليها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشاب المشتبه فيه يدعى «شهاب» 26 عاما، وصدر صده عدة أحكام في 11 قضية تبديد، وتحفظت القوات عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.