رئيس «الاستقلال الفلسطيني»: مصر تبذل جهودا جبارة لوقف إطلاق النار في غزة

قال الدكتور محمد أبو سمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إنَّ القاهرة تبذل جهودا جبارة منذ عدة أيام، بل وامتدت إلى عدة أسابيع ماضية، للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتوصل إلى إعلان هدنة تكون الخطوة الأولى نحو وقف إطلاق النار.

الهدنة المقترحة تستند إلى مسودة باريس الأولى

وأضاف «أبو سمرة»، في مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ الهدنة المقترحة، تستند إلى مسودة باريس الأولى، والتي تتحدث عن هدنة تمتد لمدة 45 يوماً وإطلاق سراح نحو 40 محتجزا إسرائيليا معظمهم مدنيون وبعض المجندات مقابل إطلاق سراح عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، بعضهم من ذوي الأحكام العالية والذين اعترضت سلطات الاحتلال على إطلاقهم في صفقات سابقة.

وتابع رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني: «وقف إطلاق النار والسماح للنازحين بالعودة إلى شمال غزة والسماح بإدخال المساعدات من بين أهم البنود التي يتم التفاوض عليها».

مصر تسعى لوقف نزيف الدم الفلسطيني

وأشاد بالجهد الدبلوماسي التفاوضي الذي تقوم به القاهرة، سواء في القاهرة أو الدوحة أو باريس أو غيرها من العواصم، قائلاً: «هو جهد هائل وكبير وضخم، وهناك فرق عديدة تعمل بكل ما أوتيت مصر من قوة وثقل وتأثير إقليمي ودولي، لوقف نزيف الدم الفلسطيني، وهو العنوان الأساسي الذي تتحرك من خلاله مصر».